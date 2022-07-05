«Беларуськалий» приступил к экспорту продукции через порты России

Один из крупных мировых экспортеров удобрений «Беларуськалий» начал отгружать продукцию через порты России. Об этом 5 июля сообщил белорусский телеканал ОНТ («Общенациональное телевидение»).

Как уточняется, предприятие заключило контракт на перевалку 2 млн т калия до конца 2023 года.

«Переориентировать транспортные экспортные потоки Белоруссии пришлось после внесения «Беларуськалия» в санкционные списки ЕС и США», — отмечает телеканал.

12 января стало известно, что правительство Литвы аннулировало соглашение о железнодорожном транзите через страну калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». Договор стал недействительным с 1 февраля. В тот же день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнул, что таким образом литовская сторона нарушила межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, а также условия других документов.

На фоне западных санкций власти Белоруссии 31 марта заявили о выдаче с апреля лицензии на экспорт калийных удобрений из страны. Так, компания получила лицензию 6 апреля.

Кроме того, 3 июня Евросоюз опубликовал список по шестому пакету санкций, в который в том числе вошел белорусский производитель удобрений.