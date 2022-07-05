Освещение оборудуют на дороге к термальным источникам на Камчатке
В Камчатском крае установят 40 опор освещения на дороге Елизово-Паратунка. Кроме того, рабочие полностью восстановят асфальтовое покрытие в границах поселка Вулканного.
Линии наружного освещения устанавливают для повышения безопасности автомобилистов и пешеходов. Протяженность линии составит около 2,8 км. На опорах разместятся 55 энергосберегающих светильников, уточняет ИА KamchatkaMedia.
Во время дорожных работ планируется реконструкция двух пешеходных переходов в черте поселка Вулканного. Также будет произведено устройство двух автобусных остановок, заездных карманов и устройство тротуаров.
Ожидается, что ремонт будет завершен к декабрю 2022 года.