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Освещение оборудуют на дороге к термальным источникам на Камчатке

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В Камчатском крае установят 40 опор освещения на дороге Елизово-Паратунка. Кроме того, рабочие полностью восстановят асфальтовое покрытие в границах поселка Вулканного.

Линии наружного освещения устанавливают для повышения безопасности автомобилистов и пешеходов. Протяженность линии составит около 2,8 км. На опорах разместятся 55 энергосберегающих светильников, уточняет ИА KamchatkaMedia.

Во время дорожных работ планируется реконструкция двух пешеходных переходов в черте поселка Вулканного. Также будет произведено устройство двух автобусных остановок, заездных карманов и устройство тротуаров.

Ожидается, что ремонт будет завершен к декабрю 2022 года.

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