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Бывший ополченец рассказал об атаках ВСУ фосфорными бомбами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В 2014 году вооруженные силы Украины применяли против ополчения Донбасса снаряды с фосфором. Об этом корреспонденту телеканала «Известия» Дмитрию Зименкину 5 июля рассказал бывший ополченец Геннадий Менченко.

По словам Менченко, в 2014 году он в составе батальона Алексея Мозгового «Призрак» находился на стекольном заводе в родном Лисичанске.

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«120-я мина, она в воздухе горит и выдает сильный газ, как тухлыми яйцами [пахнет]. Это фосфор. А при ударе, когда разрывается, выделяет газ. Она горит, и люди, когда глотают этот дым, внутри всё разваливается: печенка, селезенка, сердечко. Ну и люди помирают от этого», — поясняет мужчина.

По его словам, атака «фосфором» и стала причиной того, что ополчению в 2014 году пришлось принять решение покинуть город.

«Нам пришлось всё сдать, потому что у нас такого оружия не было. Наверно, Мозговому сказали: «Сдай Лисичанск, или мы их перебьем всех». Потравят. И нам пришлось Лисичанск сдать. И мы поехали сразу на Дебальцево», — вспоминает защитник Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также бывший ополченец сообщил, что в 2014 году молодого украинского солдата посадили в танк и заварили люк, отправив в бой. Ополченцам, по его словам, пришлось вскрывать люк болгаркой.

«Насильно заставляли, под дулом автомата насильно засаживали… Люки заваривают, и вперед, езжайте» — поделился Менченко.

Ранее в этот день он также рассказал, что восемь лет не был в родном Лисичанске, и вот теперь наконец побывал. Защитник ЛНР уточнил, что чувствует себя нормально, и поделился тем, какими видит задачи, стоящие перед бойцами.

До этого, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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