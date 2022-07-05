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ПСЖ прекратил сотрудничество с главным тренером Почеттино

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Фото: Global Look Press/yangyuanyong
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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) прекратил сотрудничество с главным тренером Маурисио Почеттино.

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Об этом 5 июля сообщает официальный сайт команды.

Аргентинский специалист возглавил ПСЖ, в котором провел два сезона в качестве игрока, в январе 2021 года. В июле он продлил контракт до 2023 года.

Под руководством Почеттино парижане выиграли чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, сообщает «Спорт-Экспресс». В Лиге чемпионов сезона 2021/22 команда дошла до четвертьфинала.

Всего Почеттино провел с ПСЖ 84 официальных матча, в 55 из них клуб одержал победы.

30 июня сообщалось, что московский «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр. При этом подготовку к матчам продолжит осуществлять Марвин Комппер, а бывший наставник Заур Хапов останется в тренерском штабе.

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