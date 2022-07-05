В Донецке 66 горняков заблокированы в шахте им. Засядько из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была обесточена шахта имени Засядько. Под землей находятся 66 шахтеров, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 66 горняков», — говорится в Telegram-канале штаба.

В этот же день два человека погибли при обстреле Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), передает RT.

Ранее, 1 июля, в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что утром украинские военные обстреляли Киевский район Донецка. Стрельба велась из РСЗО «Град» со стороны Авдеевки, пишет Life.Ru.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, они выпустили 13 снарядов калибром 122 мм. Погиб один человек, пишет REGNUM.

Также во вторник стало известно о ранении двух мирных жительниц в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Красный Партизан, расположенный между Донецком и Горловкой.

3 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов республики. Как уточнялось, еще 13 человек пострадали. В их числе — две девочки: 2011 и 2007 годов рождения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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