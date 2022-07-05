Мужчину будут судить за отравление сельчан алкоголем в Тюменской области

Жителя Ярковского района Тюменской области будут судить за отравление двух односельчан контрафактной водкой. Один из потерпевших скончался, второй полностью лишился зрения.

По данным следствия, мужчина приобрел 10 бутылок спиртного на рынке в январе 2022 года. По две бутылки он отдал потерпевшим. В ходе проверки установлено, что в напитке содержался метиловый спирт, сообщает портал «Наш город».

После употребления спиртного у одного сельчанина полностью атрофировались зрительные нервы обоих глаз. Уголовное дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

За три месяца в России закрыли 30 производств суррогатного алкоголя. Всего зарегистрировано свыше 1,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.