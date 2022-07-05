Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о продолжении спецоперации до полного выполнения задач
Экономика
Госдума одобрила отмену НДФЛ при продаже физлицами золота в слитках
Мир
В Донецке 66 горняков заблокированы в шахте им. Засядько из-за обстрелов ВСУ
Спорт
ПСЖ прекратил сотрудничество с главным тренером Почеттино
Происшествия
Из шахты в Кузбассе вывели 46 горняков после обрушения породы
Армия
Шойгу сообщил о завершении испытаний ракет «воздух-воздух» для Су-57
Наука
Ученые нашли неизвестные кристаллы в частицах Челябинского метеорита
Экономика
В IKEA пообещали возобновить распродажу 5 июля
Мир
«Беларуськалий» приступил к экспорту продукции через порты России
Наука
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне сократились на 80%

ГД приняла в третьем чтении закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в третьем чтении приняла закон об объединении Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования (Социального фонда РФ). Об этом 5 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Фондовый курс: чем обернется для россиян объединение ПФР и ФСС
Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования должно ускорить назначение выплат

Новый фонд будет создан с начала следующего года. Тогда же установят единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, россияне, которые работают по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.

«Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — отметил он.

Во втором чтении законопроект был принят 29 июня, в первом — 8 июня.

Заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что деньги, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, будут направлены на повышение пенсий.

6 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС. Также она рассказала, что освободившиеся административные здания фондов в регионах будут отданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

Правительство внесло инициативу об объединении фондов в Госдуму в мае. Изначально предусматривалось, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

О том, что Минтруд РФ планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать наблюдательный совет, стало известно 28 января.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что такое решение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов.

Как рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по охране здоровья фракции «Единая Россия» Тамара Фролова, такое объединение позволит государству централизованно управлять социальными выплатами, в результате чего граждане смогут получать услуги более быстро и удобно. По словам депутата, создание единого фонда проводится в рамках проекта по организации в России социального казначейства. Его основой будет цифровая платформа, которая объединит информационные системы в социальной сфере.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022