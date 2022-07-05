ГД приняла в третьем чтении закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Госдума в третьем чтении приняла закон об объединении Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования (Социального фонда РФ). Об этом 5 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Новый фонд будет создан с начала следующего года. Тогда же установят единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, россияне, которые работают по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.

«Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — отметил он.

Во втором чтении законопроект был принят 29 июня, в первом — 8 июня.

Заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что деньги, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, будут направлены на повышение пенсий.

6 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС. Также она рассказала, что освободившиеся административные здания фондов в регионах будут отданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

Правительство внесло инициативу об объединении фондов в Госдуму в мае. Изначально предусматривалось, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

О том, что Минтруд РФ планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать наблюдательный совет, стало известно 28 января.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что такое решение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов.

Как рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по охране здоровья фракции «Единая Россия» Тамара Фролова, такое объединение позволит государству централизованно управлять социальными выплатами, в результате чего граждане смогут получать услуги более быстро и удобно. По словам депутата, создание единого фонда проводится в рамках проекта по организации в России социального казначейства. Его основой будет цифровая платформа, которая объединит информационные системы в социальной сфере.