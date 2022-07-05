Грузовой поезд сбил пожилого мужчину в Тюмени

В Тюмени 61-летний мужчина пострадал в результате наезда поезда. По факту происшествия следователи проводят проверку.

Инцидент произошел около полудня 5 июля на пешеходном переходе перегона Утяшево — Тюмень. Мужчина пытался пересечь железнодорожные пути, когда его сбил грузовой поезд. Очевидцы вызвали скорую помощь, врачи доставили потерпевшего в отделение реанимации. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Проверку проводит следственный отдел на транспорте.

В конце июня трое подростков попали под поезд в Тамбовской области в день празднования своего выпускного. Молодые люди хотели сократить путь и пойти по железнодорожным путям. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.