Lada Granta стала лидером российского авторынка в июне

Lada Granta стала самым популярным новым автомобилем в России в июне. Жители РФ приобрели за месяц 3359 машин этой модели, сообщили 5 июля специалисты агентства «Автостат».

Второе место в рейтинге сохранила Lada Vesta. В начале лета автомобили этого семейства были куплены в количестве 2185 штук.

Далее следуют сразу три «корейца» — Kia Rio (1568 шт., с учетом Rio X), Hyundai Solaris (1445 шт.) и Hyundai Creta (1290 шт.).

Шестое место за машиной тольяттинского производства, это Lada Niva Legend. Внедорожник этой модели разошелся тиражом в 1003 экземпляра. Седьмое место тоже у отечественного универсала повышенной вместимости Lada Largus. Результат - 927 купленных автомобилей.

В десятку самых покупаемых новых легковых машин июня также попали три «китайца»: Chery Tiggo 7 PRO (913 шт.), Haval Jolion (836 шт.) и Chery Tiggo 4 (825 шт.).

1 июля «Известия» сообщали, что Волжский автозавод готов увеличить производство Lada Granta в июле на 30%, до 10 тыс. штук. В начале 2023 года АвтоВАЗ рассчитывает вновь запустить сборку обновленной Lada Vesta. По данным автоэкспертов, рассматривается возможность переноса производства этой модели из Ижевска на основную производственную площадку завода в Тольятти.