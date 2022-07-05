Медведев допустил прекращение поставок российских нефти и газа в Японию

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 июля заявил, что Япония может остаться без нефти и газа из России. Таким образом он отреагировал на слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о планах ввести потолок цен на российскую нефть.

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше, причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400. Сравните с динамикой цен на газ. <...> А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — написал Медведев в Telegram-канале.

3 июля Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России, обсуждаемый на саммите G7, может снизить ее стоимость в два раза.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках.

Днем ранее Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.