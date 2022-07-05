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В Госдуме высказались о новом названии территории у посольства Британии в Москве

Депутат Белик назвал символичным шагом присвоение территории у посольства Британии в Москве названия «Площадь ЛНР»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Присвоение территории у посольства Великобритании в Москве названия «Площадь Луганской Народной Республики» — это правильный и символичный шаг. Об этом во вторник, 5 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Правильно и символично называть территории у посольств стран, ведущих антироссийскую политику, в честь территорий, которые защищает и освобождает наша страна. Символизм заключается еще и в том, что Великобритания была в числе тех, кто равнодушно смотрел на происходящее в течение восьми лет в Донбассе и лицемерно делал вид, что ничего не происходит», — отметил он.

Как подчеркнул политик, теперь площадь, получившая название Луганской Народной Республики, которую освободили российские военные и силы народной милиции ЛНР, будет напоминанием того, что так упорно не хотел замечать коллективный Запад.

«Уверен, что новые успехи нашей страны, ее новые победы будут также закреплены и увековечены в названиях улиц и площадей», — заключил Белик.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании в столице названия «Площадь ЛНР» ранее в этот день.

Накануне пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории около британской дипмиссии в честь ЛНР.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников голосования (124 536 человек).

После того как территория перед посольством официально стала называться площадью ДНР, американская дипмиссия заменила на своем сайте адрес на координаты.

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