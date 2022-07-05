Тело утонувшего ребенка обнаружили в Амурской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в протоке реки Зеи в Амурской области. Тело ребенка нашли водолазы.

Несчастный случай произошел 4 июля в Мазановском районе. По данным следствия, шестеро детей в возрасте 10–11 лет отправились купаться в районе старой лодочной станции села Новокиевка. Дети переплыли на противоположный берег протоки. На обратном пути один из мальчиков ушел под воду, пишет Амурская служба новостей.

Водолазы обнаружили тело мальчика в небольшой яме на глубине 2 м на расстоянии 15 м от берега.

С начала купального сезона в Амурской области зарегистрировано 22 происшествия на воде. Погибли 14 человек, в том числе трое детей. Один ребенок и двое взрослых числятся пропавшими без вести.

В Хабаровске прокуратура проводит проверку по факту гибели двух подростков в карьере. Мальчики 13 и 15 лет утонули во время купания.