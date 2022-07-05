Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о продолжении спецоперации до полного выполнения задач
Экономика
Госдума одобрила отмену НДФЛ при продаже физлицами золота в слитках
Мир
В Донецке 66 горняков заблокированы в шахте им. Засядько из-за обстрелов ВСУ
Спорт
ПСЖ прекратил сотрудничество с главным тренером Почеттино
Происшествия
Из шахты в Кузбассе вывели 46 горняков после обрушения породы
Армия
Шойгу сообщил о завершении испытаний ракет «воздух-воздух» для Су-57
Наука
Ученые нашли неизвестные кристаллы в частицах Челябинского метеорита
Экономика
В IKEA пообещали возобновить распродажу 5 июля
Мир
«Беларуськалий» приступил к экспорту продукции через порты России
Наука
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне сократились на 80%
Сюжет:

Шойгу: за десять дней уничтожены 170 наемников, еще 99 сами покинули Украину

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 июля сообщил, что за последние десять дней на Украине уничтожено 170 иностранных наемников, еще 99 отказались продолжать участие в боевых действиях и покинули украинскую территорию.

Солдаты неудачи: на Украине больше всех наемников из Польши
В Минобороны РФ назвали страны, из которых приехали воевать иностранцы, и объявили, сколько их погибло

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний», — сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Ранее в этот день в российском оборонном ведомстве сообщили, что в селе Лиманы Николаевской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. Также уничтожены два пункта управления на территории Донецкой Народной Республики и четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением возле Красного Харьковской области.

3 июля стало известно об уничтожении до 120 наемников на северной окраине Николаева.

29 июня сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточным оружием базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Также были ликвидированы четыре пункта управления Вооруженных сил Украины, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.

26 июня российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022