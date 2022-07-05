Шойгу: за десять дней уничтожены 170 наемников, еще 99 сами покинули Украину

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 июля сообщил, что за последние десять дней на Украине уничтожено 170 иностранных наемников, еще 99 отказались продолжать участие в боевых действиях и покинули украинскую территорию.

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний», — сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Ранее в этот день в российском оборонном ведомстве сообщили, что в селе Лиманы Николаевской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. Также уничтожены два пункта управления на территории Донецкой Народной Республики и четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением возле Красного Харьковской области.

3 июля стало известно об уничтожении до 120 наемников на северной окраине Николаева.

29 июня сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточным оружием базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Также были ликвидированы четыре пункта управления Вооруженных сил Украины, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.

26 июня российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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