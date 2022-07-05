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В Госдуме выразили надежду на введение выходного в День семьи, любви и верности

Депутат Останина выразила надежду на установление выходного в День семьи, любви и верности 8 июля
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина в беседе с «Известиями» выразила надежду на принятие законопроекта об утверждении выходного дня 8 июля по случаю праздника семьи, любви и верности.

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Ранее во вторник она сообщила, что соответствующий законопроект 5 июля внесут в Госдуму.

По словам депутата, День семьи, любви и верности — особенный праздник, который родственники должны встречать все вместе.

«Я думаю, что работодатели пойдут навстречу и 8 июля станет у нас нерабочим днем. Но в любом случае у нас много праздничных дней, новогодние длинные каникулы, есть майские длинные каникулы, и в этой части можно рассмотреть вопрос о том, чтобы укоротить у нас новогодние или майские каникулы и сделать праздничным нерабочим днем 8 июля», — отметила автор инициативы.

Она уточнила, что эти вопросы будут прорабатываться в Минтруде РФ.

«У нас порядок такой, мы вносим в Думу, а затем уже рассылка в профильные министерства. Я думаю, что уйдет на осень, мы постараемся сейчас внести, сегодня подпишу у своих коллег», — добавила Останина.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что инициатива о новом выходном дне 8 июля вряд ли будет принята.

«Я думаю, что такое решение не будет принято, поскольку у нас уже в производственном календаре имеется 14 праздничных дней. Если они приходятся на выходной день, то они переносятся и из них формируются дополнительные дни отдыха. 15-й день, если и будет принято такое решение когда-либо, то, скорее всего, им станет 31 декабря. Об этом говорил неоднократно наш президент. Что касается 8 июля, это достойный праздник, он в наших сердцах, но никак не в производственном календаре», — подчеркнула депутат.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Новый праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Как отметила в тот же день Бессараб, праздник семьи, любви и верности заменит День Святого Валентина, который не связан с христианскими традициями. По ее словам, новый праздник будет основан на российских обычаях и устоях.

Ранее, еще в 2015 году, депутаты уже выступали с инициативой сделать 8 июля выходным днем по случаю Дня семьи, любви и верности. Однако тогда в Госдуме не приняли предложения.

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