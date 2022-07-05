Эксперт объяснила причины роста ипотечного рынка в России

В России рынок ипотеки впервые за три месяца показал рост. В июне банки заключили почти 51 тыс. ипотечных договоров, на 67,6% больше показателя в мае. На эту динамику повлияло несколько факторов: снижение ставок, более свободное отношение банков к клиентам, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко во вторник, 5 июля.

«Я думаю, что здесь (сыграли роль. — Ред.) два фактора. То, что снизили ставку по льготной ипотеке до 7%. А вторая версия, что банки стали более лояльны к заемщикам. <…> Например, какие-то банки делают первичный взнос меньше», — пояснила эксперт в беседе с телеканалом «360».

По мнению эксперта, на рост ипотечного рынка повлияли снижение ипотечный ставки и либерализация этого сектора. У банков стал более свободный подход. Кредитные организации начали гораздо проще относиться к заемщикам.

Радченко отметила, что некоторые организации предлагают скидки на жилье, но к этому надо относиться очень внимательно, поскольку часто это просто маркетинговый ход. Ситуацию на рынке нужно внимательно мониторить.

В дальнейшем, по мнению Радченко, ситуация на рынке ипотеки в России может измениться, потому что такая либерализация со стороны банков невозможна до бесконечности. Чтобы она продолжалась, требуется либо рост доходов граждан, либо падение цены за квадратный метр жилья.

Радченко также выделила третий фактор, который повлиял на подъем ипотечного рынка сейчас. Эксперт напомнила, что весной многие банки предлагали открывать депозиты под 20%. Сейчас, по ее словам, такие вклады уже закончились, плюс фондовый рынок показывает отрицательную доходность.

«То есть часть спроса, который есть, появилась за счет депозитных клиентов и за счет оттока от фондового рынка. Но я думаю, что это краткосрочный эффект и платежеспособный слой, который пока есть и может быть заинтересован [в ипотеке], он иссякнет», — заключила специалист.

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