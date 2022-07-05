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Послы РФ и США поспорили об Украине на форуме в Китае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На 10-м Всемирном форуме мира в Пекине посол России в Китае Андрей Денисов выступил против заявления посла США в КНР Николаса Бернса о том, что российская спецоперация по защите Донбасса является прямым нарушением устава ООН и величайшей угрозой для мира. Об этом 4 июля сообщила китайская газета Global Times.

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Денисов сказал, что он выступает против «каждого предложения» посла США. Российский дипломат ответил на заявление представителя США о военных операциях РФ как «незаконных» и «неспровоцированных», отметив, что он не упомянул о пяти волнах расширения НАТО и о том, что происходило с 2014 года. Кроме того, Денисов напомнил об усилиях России по продвижению Минских соглашений, которые, по его словам, полностью провалились из-за позиции противников этих договоренностей.

24 февраля президент РФ Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации по защите Донбасса, заявил, что её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он также отметил, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО, начавшееся военное освоение территорий Украины неприемлемы для России.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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