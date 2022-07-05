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Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове мужчина признал вину

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Фото: соцсети
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Владислав Струженков, устроивший взрыв в школе при монастыре подмосковного Серпухова, свою вину полностью признал. Об этом сообщил корреспондент «Известий» 5 июля из зала суда.

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«Я не думал, что совершаю преступления, когда их совершал. Вину признаю», — заявил обвиняемый.

По данным следствия, обвиняемый имел умысел на убийство двух и более лиц из-за влияния видеозаписей нападения на различные образовательные учреждения.

Струженков изготовил самодельные взрывные устройства, взял молоток и нож и отправился в гимназию при монастыре, где в результате взрыва причинил вред различной степени тяжести десяти людям.

«Отцом Владислава Струженкова возмещен ущерб на сумму 106 тысяч рублей «ОАО Православная гимназия», — сообщили в зале суда.

Инцидент произошел 13 декабря 2021 года, когда 18-летний молодой человек устроил взрыв у дверей православной гимназии на территории женского монастыря. В результате пострадали 12 человек. Большая часть из них отказалась от госпитализации, в больнице находились двое — сам злоумышленник и 15-летний мальчик.

13 января глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что устроивший взрыв в православной гимназии Струженков находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа.

Также в декабре 2021 года сообщалось, что причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

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