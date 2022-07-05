Жители Великих Лук перечислили мошенникам свыше 1 млн рублей

Трое жителей Великих Лук (Псковская область) пострадали от действий телефонных мошенников. Потерпевшие перечислили свыше 1 млн рублей на посторонние счета.

По данным правоохранительных органов, звонки поступали двум женщинам и мужчине со 2 по 4 июля. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они заявляли, что на имена потерпевших якобы оформлены кредиты. Чтобы отменить займы, жителям Великих Лук предложили срочно перевести собственные средства на «безопасные счета». Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Горожане выполнили инструкции злоумышленников и через некоторое время поняли, что пострадали от мошенничества. Полиция возбудила уголовные дела по каждому факту.

В начале июля в Татарстане возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении пенсионерки. Потерпевшей позвонила женщина, которая представилась внучкой. Она заявила, что якобы спровоцировала аварию с потерпевшими и теперь ей необходимы деньги, чтобы «уладить вопрос». Пенсионерка согласилась отдать 4,6 млн рублей.