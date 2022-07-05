Трамваи задерживаются в Верхнем Сусальном переулке из-за ДТП на путях

Из-за ДТП на путях в Москве задерживаются трамваи №45 и 46. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила пресс-служба столичного Дпетранса.

Отмечается, что трамваи задерживаются в Верхнем Сусальном переулке в районе остановки «Курский вокзал».

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», маршруты трамваев временно изменены. Пассажиров попросили следить за объявлениями водителей и быть внимательными.

4 июля в Москве провал асфальта произошел на проезжей части. В образовавшуюся яму угодил водитель грузовика. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Очевидец произошедшего рассказала «Известиям», что сначала она услышала громкие звуки, на которые и побежала. По ее словам, у пострадавших травмы различной степени тяжести.