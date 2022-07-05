В Кремле отреагировали на предложение переименовать Калининград

В Кремле нет позиции на предложение переименовать Калининград. Об этом 5 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не в курсе. Это новая инициатива. У нас никакой позиции по этому вопросу нет», — сказал он на брифинге.

Накануне лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда. Он предложил название Владибалтийск. Для Калининградской области депутат выбрал название Балтийский край.

Миронов напомнил, что в 1946 году город первоначально планировали назвать Балтийском, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не увидел смысла в переименовании Калининграда и региона. Он посоветовал обратиться к автору идеи за разъяснениями о содержательной части этого предложения. Никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено, добавил Алиханов.