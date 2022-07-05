Почти 250 пожаров произошло в Пскове за полгода

С начала 2022 года в Пскове зарегистрировали 244 пожара. Жертвой возгорания стал один человек.

По данным регионального управления МЧС, в основном причиной пожаров становилось неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает Псковское агентство информации. На территории Пскова продолжает действовать особый противопожарный режим.

С 29 июня по 19 июля в регионе запрещено разводить костры в лесах, а также сжигать сухую растительность. МЧС просит жителей области рассказывать детям об опасностях игр с огнем, а также хранить зажигалки в недоступных местах.

2 июля в усадьбе Римского-Корсакова в Плюсском районе произошел пожар. Специалистам удалось спасти более половины основного фонда, но 1082 предмета утрачено, среди них — ноты, книги и пластинки. Сохранились архивы проектно-сметной документации, что позволит восстановить облик усадьбы.