IKEA сообщила об обработке заказов вручную

На сайте IKEA 5 июля появилось сообщение об обработке полученных заказов вручную. Напомним, сегодня IKEA должна была начать онлайн-распродажу товаров в России, но как говорится в сообщении, по техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. «Мы работаем над решением проблемы», — подчеркивает IKEA.

Также напоминается, что товаров на складах достаточно, а магазины закрыты. При этом отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме.

Ранее в этот день сообщалось, что сайт ритейлера работает с техническими сбоями на фоне начавшейся распродажи товаров. Отмечалось, что на портале невозможно зарегистрироваться или авторизоваться.

В ночь на 5 июля IKEA открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети. Расплатиться за покупку можно будет виртуальными картами. Однако использовать подарочные карты магазина не получится. Скидки по картам IKEA Family также не предусмотрены.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Сеть пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал «Известиям», что компания может купить IKEA.