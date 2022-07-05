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Умер основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин

Умер основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин

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Фото: vk.com/Новосибирский крематорий
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Скончался основатель новосибирского крематория «Некрополь» и единственного в России музея мировой погребальной культуры, который был открыт возле похоронного дома в 2012 году, Сергей Якушин в возрасте 69 лет.

«4 июля ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже», — говорится в сообщении на сайте новосибирского крематория.

У Якушина была онкология и он находился под домашним арестом. Такая мера пресечения была избрана в ходе судебных разбирательств по делу о даче взяток Якушиным патологоанатому городской больницы №1 в обмен на информацию о родственниках умерших.

Бизнесмен был объявлен в федеральный розыск, задержали его в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге, а в марте 2022 года он предстал перед судом.

Общая сумма взяток составила 1,2 млн рублей. Якушин свою вину не признал.

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