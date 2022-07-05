Эксперт назвала признак хорошей черешни

Заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке Татьяна Кокорева дала советы по выбору качественной черешни.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 5 июля, специалист объяснила, что ягоды должны быть гладкими и глянцевыми. Если на черешне есть разрывы, возникающие из-за дождей, то это является плохим признаком. В этом случае ягоды окажутся недостаточно сладкими и водянистыми.

По словам Кокоревой, хорошая черешня приятно пахнет. Лучше всего приобретать ягоды с зеленой плодоножкой. Если она отсутствует, то в ягоду могла попасть грязь, а потемневшая плодоножка свидетельствует о долгом хранении.

Лежать ягоды при продаже должны в поддонах и быть прикрытыми от солнечных лучей, пишет Pravda.Ru.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева рассказала, что черешня — крайне полезный продукт, но к нему нужно осторожно относиться людям с пищевой аллергией. Как пишет сайт kp.ru, белые ягоды считаются гипоаллергенными, но все равно стоит знать меру и не есть их слишком много. Отказаться от употребления черешни стоит людям с сахарным диабетом и с обострением гастрита.

В июне врач-диетолог Полина Королева назвала предельную суточную норму употребления черешни и клубники. По словам медика, 500 г клубники или черешни можно съесть в сутки без вреда для здоровья, пишет НСН. Отмечается, что эти ягоды лучше есть в первой половине дня из-за их калорийности.

Также в июне врач-спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал «Известиям», что популярная летом черешня обладает рядом полезных свойств, вещества в ее составе имеют противоопухолевую активность и помогают лучше засыпать. Однако эта ягода также имеет противопоказания и может принести вред. Нежелательно употреблять эти ягоды людям с пониженным давлением, сахарным диабетом, повышенной кислотностью, язвенными заболеваниями.