Губернатор Алиханов допустил «крайний ответ», если ЕС продолжит блокировать транзит

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил о «крайнем ответе» в случае, если Литва продолжит блокировать транзит грузов в регион. Об этом он сообщил 5 июля «РИА Новости».

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие», — сказал глава региона.

Алиханов отметил, что говорить о добрососедских отношениях сейчас не приходится, так как блокировка транзита ведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Калининградской области.

«О каком хорошем, добром отношении к своим соседям можно говорить? Ведь у нас нормальные отношения, во всяком случае с людьми, на уровне человеческого общения. С чего вдруг руководители стали желать экономически задушить наш регион?» — добавил губернатор.

4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на лучшее в ситуации с блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий. Также власти Калининградской области сообщили, что передали в правительство и администрацию президента России варианты ответных мер на запрет транзита некоторых грузов через Литву.

30 июня Песков отметил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области назвал в свою очередь запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.