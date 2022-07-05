Низкий урожай черники ожидается в Томской области в 2022 году

Власти Томской области ожидают низкий урожай черники в 2022 года. Малое количество ягод образовалось после весеннего перепада температур.

Сезон сбора черники на юге Томской области начнется с 16 июля. Заготавливать ягоды на севере можно с 20 июля. Об этом пишет РИА «Томск» со ссылкой на областной департамент лесного хозяйства.

Специалисты напоминают, что при более раннем сборе ягод высока вероятность повреждения зарослей ягодников. Это приведет к снижению урожая в последующие годы, а также к истощению растений. За нарушений установленных сроков предусмотрен штраф в размере от 500 до 20 тыс. рублей.

Ранее сроки сбора лесных ягод утвердили в Карелии. Заготовка морошки в Карельском северо-таежном районе начнется 29 июля, сбор черники — 6 августа.