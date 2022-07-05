Ливни и грозы ожидаются в ближайшие дни в Карелии

Синоптики предупредили жителей Карелии о сильных осадках в ближайшие несколько дней. Температурный фон в республике будет неустойчивым.

Изменения в погоде связаны с тем, что на смену антициклона приходят североатлантические циклоны. В Суоярви уже выпало 33 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. В Сегеже выпало 17 мм осадков, в Петрозаводске — 6 мм. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В ближайшие дни осадки ожидаются на всей территории Карелии. Наиболее интенсивные дожди вероятны 5 и 7 июля. Температура воздуха будет составлять +20…+25 градусов.

В МЧС отмечают, что во время дождя и грозы вероятно усиление ветра до 15-18 м/с. Жителей республики просят воздержаться от использования личного транспорта во время непогоды.