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Жительница Казани лишилась почти 500 тыс. рублей из-за мошенников

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В Казани возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 65-летняя женщина лишилась почти 500 тыс. рублей.

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По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Собеседница убедила женщину, что кто-то якобы оформил от ее имени кредит на 100 тыс. рублей. Чтобы отменить эту операцию, жительнице Казани предложили снять накопления и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Женщина выполнила инструкции и перевела средства по указанным реквизитам. Лишь спустя несколько дней потерпевшая обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Оренбургской области 54-летний мужчина лишился из-за телефонных мошенников свыше 2,5 млн рублей. Потерпевшему предложили перевести деньги на «резервный» счет, чтобы избежать несанкционированного списания средств с личного счета.

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