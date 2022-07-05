Между Ростовской областью и республиками Донбасса запустят поезда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о планах запустить железнодорожное сообщение между регионом, Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил, отвечая 5 июля на соответствующий вопрос, во время форума «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Очевидно, планируется. Без этого вряд ли можно решить задачи по объемам поставок грузов, да и люди будут перемещаться. Совершенно точно, это находится в планах», — сказал Голубев.

Губернатор отметил, что железнодорожное сообщение необходимо для восстановления инфраструктуры республик.

«Это важнейший элемент развития и восстановления экономики, восстановления инфраструктуры. И мы предполагаем, что это одна из принципиальных задач ближайшего времени», — добавил Голубев.

30 июня сообщалось, что старт железнодорожного сообщения между Крымом, Херсоном и Мелитополем переносится. Это подтвердил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии не завершены до конца.

Прежде сообщалось, что железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом в тестовом режиме будет запущено с 1 июля. Планируется, что железная дорога станет основным логистическим стержнем экономических взаимоотношений между Запорожской областью и республиками Донбасса.

29 июня министерство транспорта ДНР сообщило об открытии железнодорожного сообщения между Мелитополем и Волновахой. С 11 июля между городами будут курсировать две пары поездов.