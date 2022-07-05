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Подведены итоги участия Ростовской области в «Иннопроме-2022»

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Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области
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Делегация Ростовской области заключила свыше десяти соглашений более чем на 31 млрд рублей в ходе работы на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

На стенде региона было представлено порядка 50 проектов с объемом реализации 460 млрд рублей. По 11 подписаны соглашения на сумму более 31 млрд рублей, что позволит создать свыше 1300 рабочих мест. Локализация по этим контрактам составляет порядка 90 процентов, что делает более реальным их воплощение в жизнь, отметил глава региона.

В числе отраслей, по которым будут вестись проекты — производство сжиженного газа, развитие электрозаправочной инфраструктуры, химической, машиностроительной, металлургической индустрий, производство медицинского и холодильного оборудования.

«Подавляющее, абсолютное большинство проектов связано с замещением той продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны. Мы видим и на представленных на стендах проектах, и в практической жизни сегодня, что очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся. Поэтому для нас сегодня является принципиальным ускорение процессов, которые бы заместили те ниши, появляющиеся сегодня в стране, в регионах», — подчеркнул Василий Голубев.

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