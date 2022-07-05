Развитие электрического, водородного и газомоторного транспорта на Дальнем Востоке обсудят на выездной сессии ВЭФ-2022

В пятницу, 8 июля, в 02:00 мск состоится выездная сессия VII Восточного экономического форума на тему «Актуальные задачи развития электрического, водородного и газомоторного транспорта на Дальнем Востоке. Проблемы и решения». Организаторы мероприятия — Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, фонд «Росконгресс» и правительство Сахалинской области. Мероприятие состоится в рамках Дальневосточного форума экологичного транспорта, который пройдет в Южно-Сахалинске.

Ключевыми темами выездной сессии станут развитие газомоторного, электрического и водородного транспорта, перспективы производства транспортных средств с уменьшенным углеродным следом в России. Также эксперты обсудят создание ветропарков на Сахалине и водородного кластера на Камчатке, развитие беспилотного, подключенного транспорта и инфраструктуры на территории страны. ПАО «КАМАЗ» представит информацию о вкладе компании в развитие «зеленого» транспорта, а ассоциация развития электромобильного транспорта «РУСТРАНСЭЛЕКТРО» расскажет о проекте «Республика Крым — первый электромобильный курорт России». Все темы обсуждаются в контексте реализации климатических программ по достижению углеродной нейтральности.

Материалы сессии и результаты дискуссии будут использованы в ходе формирования деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке.

Модератором выступит Дмитрий Акишин, директор по консалтингу в секторе «Газ и химия», VYGON Consulting

Приглашены к участию:

Дмитрий Чернов, заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Михаил Гузенко, министр энергетики Сахалинской области;

Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области;

Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного, подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ);

Снежана Трантина, заместитель генерального директора АО «СпецАвтоИнжиниринг»;

Михаил Демурия, председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта «РУСТРАНСЭЛЕКТРО»;

Александр Говорин, главный инженер ДВЖД;

Максим Куземченко, генеральный директор ООО «ВГК»;

Егор Гринкевич, заместитель генерального директора АО «НоваВинд»;

Алексей Каплун, директор ООО «Н2 Чистая энергетика»;

Руслан Хомяков, руководитель по направлению департамента по развитию региональных программ, дирекции по развитию корпоративных продаж ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»;

Самат Саттаров, директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ».

Ссылка на видео трансляцию мероприятия здесь

VII Восточный экономический форум-2022 состоится 5–8 сентября 2022 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор — фонд «Росконгресс». Регистрация представителей СМИ на ВЭФ-2022 открыта на официальном сайте.