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Международное ралли «Шелковый путь» 2022 года получит большой телевизионный охват

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Фото: TASS/Panoramic
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Организаторы международного ралли «Шелковый путь» рады сообщить, что в этом году за каждым этапом гонки можно будет наблюдать по целому ряду телеканалов, а также следить за новостями ралли по радио и в интернете.

Дирекция ралли «Шелковый путь» заключила соглашения по распространению контента с ведущими СМИ. К уже действующим соглашениям с крупными вещательными компаниями в 2022 году добавился ряд новых, в том числе с мультиплатформенным оператором цифровой среды «Триколор».

Российские телевизионные каналы и новостные платформы вновь с большим интересом включились в работу с организаторами ралли «Шелковый путь».

Общероссийский федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» будет ежедневно выпускать 15-минутные видеодневники ралли-рейда «Шелковый путь» и вести специальные репортажи. Журналисты телеканала проследуют по всему маршруту гонки, чтобы собрать эксклюзивные интервью и проследить за всеми перипетиями борьбы за места на победном пьедестале. Кроме того, телеканал будет транслировать грандиозный финиш международного ралли «Шелковый путь», а через сайт телекомпании церемонию смогут увидеть болельщики по всему миру.

Сюжеты о ходе соревнования будут выходить на федеральных каналах, которые являются информационными партнерами гонки. Новостные выпуски запланированы на «Пятом телеканале», а также на РЕН ТВ, IZ.RU, «Звезда» и телеканале «360». Тем, кто привык следить за борьбой на трассе через интернет, пресс-служба ралли «Шелковый путь» предложит самую оперативную информацию, свежие фотографии и видеоролики о развитии событий. Все это доступно на официальных страницах ралли «Шелковый путь» в социальных сетях — в Telegram, «ВКонтакте», RUTUBE.

Как и в прошлые годы, будет организована и текстовая трансляция. На официальном сайте ралли «Шелковый путь» в период с 7 по 16 июля болельщики смогут увидеть постоянно обновляемый текстовый чат, в котором будут максимально оперативно публиковаться новости с трассы, промежуточные итоги спецучастка, а также оповещения о различных событиях.

Кроме того, ралли «Шелковый путь» будут освещать на своих площадках МИЦ «Известия», международное информационное агентство «Россия сегодня» и ведущее государственное агентство ТАСС. Также ежедневные новости о ходе гонки расскажет портал «Чемпионат.com».

«Авторадио» также отправляет своего специального корреспондента по всему маршруту ралли, чтобы каждое утро рассказывать свежие новости гонки в эфире утреннего драйв-шоу «Поехали».

Ралли «Шелковый путь» из года в год демонстрирует все большую численность лояльной аудитории и глобальный охват в СМИ, что подтверждает популярность гонки.

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