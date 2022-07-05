Водителей Подмосковья предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

В Московской области водителей предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Синоптики прогнозируют повышение температуры в регионе до +30…+32 градусов, а затем дожди. В этих условиях скорость реакции у водителей снижается, а это может привести к негативным последствиям, отмечает телеканал «360».

По словам главы министерства Алексея Гержика, несоблюдение ПДД во время дождей недопустимо. В топе нарушений, по его словам, неправильно перестроение, несоблюдение дистанции и превышение скорости.

В этой связи глава ведомства призвал ответственно относиться к своей безопасности, быть внимательными и выбирать оптимальную скорость. Кроме того, следует соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на поворотах, держать дистанцию и «маневрировать с умом».

К осторожности призвали и мотоциклистов. Их попросили не забывать о защитной экипировке. Также всех участников дорожного движения призывают использовать световозвращатели.

Ранее, 5 июля, в Гидрометцентре рассказали, что в Москве и области во вторник ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град, отмечает агентство городских новостей «Москва». Температура воздуха составит до +32 градусов.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.