В Совбезе ответили на слова Кисиды о введении потолка цен на нефть из России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 5 июля, прокомментировал в своем Telegram-канале слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах ввести потолок цен на нефть из России.

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше, причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400. Сравните с динамикой цен на газ. <...> А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — написал российский политик.

В конце своего сообщения он поблагодарил премьера, написав на японском языке «Аригато!».

3 июля Кисида рассказал о возможном установлении потолка допустимой закупочной цены на российскую нефть на уровне в половину от ее нынешней стоимости. По словам премьер-министра, мир столкнулся с ситуацией, «когда рушатся основы порядка».

В Кремле тогда указали на высокую долю вероятности того, что с утверждением Японии не согласятся другие государства.

1 июля США вместе с представителями стран G7 объявили о желании договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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