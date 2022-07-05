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Алиханов заявил о невозможности использовать калининградский транзит для обхода санкций

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал 5 июля ересью заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не хочет блокировать трафик между Калининградом и основной частью России, а хочет предотвратить обход санкций.

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Алиханов отметил, что калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — цитирует его «РИА Новости».

Алиханов добавил, что при перевозке грузов железнодорожным сообщением через Литву возможности обойти санкции в принципе нет, так как груз опломбированный.

«Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет, если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», — объяснил губернатор.

Кроме того, Алиханов допустил крайние меры экономического характера со стороны РФ на случай продолжения ЕС блокировки транзита.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

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