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Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничных населенных пунктов

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Приграничные районы Глушковского района Курской области оказались под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 5 июля, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

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Он рассказал, что утро 5 июля началось с очередного артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал глава региона в Telegram.

Старовойт также выложил пять фотографий с последствиями обстрелов. На них видны повреждения зданий и следы от взрывов в земле.

3 июля сообщалось, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата. Также три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трех человек. Еще четверо пострадали, в больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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