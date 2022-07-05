Ford Bronco появится на европейском рынке

Компания Ford подтвердила, что впервые в своей истории официально представит новый внедорожник Bronco в Европе. Как сообщает американский автопроизводитель, автомобиль будет доступен только в тех европейских странах, где продаются машины марки с левым расположением руля.

Технические характеристики европейского Ford Bronco и с каким мотором он пересечет океан, не разглашаются. Известно только, что в Европе будут доступны внедорожники в 5-дверном исполнении.

В США покупатели Bronco могут выбрать машину с бензиновым наддувным мотором 2,3 л. EcoBoost (274 л. с.), бензиновой наддувной V-образной «шестеркой» 2.7 EcoBoost (314 л. с.) либо битурбомотором 3.0 EcoBoost (424 л. с.). Самый скромный двигатель агрегатируется с семиступенчатой механической коробкой передач Getrag или 10-диапазонной АКП. Самые мощные моторы предлагаются только с автоматом.

Кроме того, пока не ясно, будут ли доступны в Европе «заряженный» вариант Bronco Raptor и его специальная внедорожная версия Bronco Everglades.

Напомним, что начальная версия Bronco комплектуется задним дифференциалом повышенного трения с блокировкой, длинноходной подвеской и усиленными бамперами. В салоне машины есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема Bang & Olufsen с десятью динамиками и сабвуфером.

Продажи Ford Bronco в Европе начнутся в конце 2023 года.

5 июля «Известия» сообщали, что, по данным II квартала 2022 года, на рынке автомобилей с пробегом сегмента SUV в России самыми востребованными марками сегмента оказались Lada, Toyota и Nissan. Среди популярных моделей американских внедорожников нет.