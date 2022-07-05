Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России уничтожили до 150 военных и 12 единиц техники ВСУ в Харькове
Общество
В Госдуму 5 июля внесут законопроект о выходном в День семьи, любви и верности
Мир
Истребитель ВКС РФ в ходе воздушного боя сбил украинский Су-25
Авто
Водителей Подмосковья предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 58 рублей
Мир
Около 170 иностранных наемников на Украине уничтожены за последние 10 дней
Мир
Между Ростовской областью и республиками Донбасса запустят поезда
Мир
Шойгу заявил о попадании на черный рынок западного оружия с Украины
Общество
IKEA сообщила об обработке заказов вручную
Мир
В Кремле опровергли слухи об отказе Си Цзиньпиня посетить Россию
Общество
Умер основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин

Ford Bronco появится на европейском рынке

0
Фото: Global Look Press/ JAVIER ROJAS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Ford подтвердила, что впервые в своей истории официально представит новый внедорожник Bronco в Европе. Как сообщает американский автопроизводитель, автомобиль будет доступен только в тех европейских странах, где продаются машины марки с левым расположением руля.

Смена ориентиров: почему в России упали продажи новых автомобилей
При этом на отечественный рынок активно выходят китайские производители

Технические характеристики европейского Ford Bronco и с каким мотором он пересечет океан, не разглашаются. Известно только, что в Европе будут доступны внедорожники в 5-дверном исполнении.

В США покупатели Bronco могут выбрать машину с бензиновым наддувным мотором 2,3 л. EcoBoost (274 л. с.), бензиновой наддувной V-образной «шестеркой» 2.7 EcoBoost (314 л. с.) либо битурбомотором 3.0 EcoBoost (424 л. с.). Самый скромный двигатель агрегатируется с семиступенчатой механической коробкой передач Getrag или 10-диапазонной АКП. Самые мощные моторы предлагаются только с автоматом.

Кроме того, пока не ясно, будут ли доступны в Европе «заряженный» вариант Bronco Raptor и его специальная внедорожная версия Bronco Everglades.

Напомним, что начальная версия Bronco комплектуется задним дифференциалом повышенного трения с блокировкой, длинноходной подвеской и усиленными бамперами. В салоне машины есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема Bang & Olufsen с десятью динамиками и сабвуфером.

Продажи Ford Bronco в Европе начнутся в конце 2023 года.

5 июля «Известия» сообщали, что, по данным II квартала 2022 года, на рынке автомобилей с пробегом сегмента SUV в России самыми востребованными марками сегмента оказались Lada, Toyota и Nissan. Среди популярных моделей американских внедорожников нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022