Автоэксперт рассказал об условиях снижения цен на ряд автомобилей в России

В России подешеветь теоретически могут автомобили тех марок, на которые цены были откровенно «перегреты» в марте–апреле, а главное — те машины, по которым сохраняются поставки и локальное производство. Об этом заявил «Известиям» заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков во вторник, 5 июля.

Ранее в этот же день министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил «РИА Новости», что ожидает, удешевления автомобилей в течение года. Он рассказал, что цикл производства машин занимает около трех–четырех месяцев, поэтому то, что покупали в январе–марте, в настоящее время выходит в рынок. Министр отметил, что курс рубля, который был в феврале, отличается от сегодняшнего. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка.

Согласно данным аналитиков агентства, средний уровень цен на подержанные машины в июне остался таким же, как в мае. Если сравнивать июньский показатель с январским, то рост цен на вторичке составил 15%, или 161 тыс. рублей. По сравнению с июнем 2021 года подержанные автомобили подорожали на 62%, или 462 тыс. рублей.

Но на практике, по словам Гудкова, автозаводы фактически не работают — по данным Росстата, за май в РФ выпустили около 4 тыс. автомашин, или 3,3 % от объема мая 2021 года. Он подчеркнул, что разом вся махина автопромышленности не оживет даже при самых благоприятных раскладах.

С импортом тоже проблемы — в том числе и у китайских марок, констатировал эксперт.

«Поэтому сегодня дилеры в основном распродают запасы со складов, попутно занимаясь переходом на более перспективные бренды или другие направления в автобизнесе. Распродают, понятно, задорого — лучше реализовывать несколько машин в месяц, чем скинуть разом все и остановить операционную деятельность вовсе. В ситуации растущего дефицита автомобилей и неблагоприятных прогнозов по восстановлению производства и поставок предпосылок к систематическому снижению цен не видно», — рассказал он.

По словам заместителя главреда «За рулем», на сегодняшний день параллельный импорт новых автомобилей фактически возможен только для физлиц, но и здесь тоже есть сложности из-за банковских ограничений и логистики. Однако это скорее частный ввоз, чем импорт как история, существенная для экономики, указал он.

Для дилеров проблем куда больше, рассказал Гудков.

«Без поддержки производителя не пройти сито сертификации, соответствия техрегламенту и так далее. Плюс таможенные пошлины. Даже если помечтать, что сейчас разом все эти преграды будут сняты, для восстановления рынка до прошлогодних значений (и, с некоторой корреляцией, цен) нужно будет ввезти порядка 1 млн автомобилей. Это, на секунду, около 5500 машин в день — логистических возможностей на такое количество нет. А главное, за рубежом тоже сохраняется дефицит машин — и этот миллион взять попросту негде», — заключил он.

Как заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, союз ожидает, что Минпромторг примет особый порядок ввоза автомобилей из-за рубежа в Россию и добьется отмены или радикального снижения таможенных пошлин, составляющих сейчас до 48% от стоимости автомашины.

Шапарин также подчеркнул, что понижения цен на автомашины в России не ожидается и сейчас наблюдается дефицит, который, как прогнозируется, превысит 800 тыс. автомашин в этом году. По его словам, из-за нехватки машин их стоимость в РФ сейчас одна из самых высоких в мире.

Дефицит может закрываться с помощью двух источников: это внутреннее производство и импорт, рассказал вице-президент НАС.

Однако большинство автозаводов в России находятся в простое, напомнил он. «АвтоВАЗ» собирает LADA Granta в небольших количествах, которые на рынок в целом не влияют. Скорее всего, эти объемы будут уходить в сторону госзаказчиков, потому что у них тоже есть серьезные потребности в авто, полагает эксперт.

Касательно импорта, данных по июню еще нет, но в мае в РФ ввезли «считанные тысячи автомобилей» и китайских моделей продали с учетом уже имеющихся запасов в районе 2 тыс. авто, сказал Шапарин. Еще около 2 тыс. автомашин приехало из стран ЕАЭС. Всё это говорит о том, что подпитки российского авторынка из-за рубежа не происходит, так как параллельный импорт практически закрыт и нельзя провести партию товара без разрешения правообладателей, заключил он.