Карта спецоперации на Украине 5 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 июля можно в материале «Известий».

За минувшие сутки под Харьковом высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были поражены два пункта управления, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области.

Уничтожено четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области. В этом же регионе в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».