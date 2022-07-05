Истребитель ВКС РФ в ходе воздушного боя сбил украинский Су-25

В результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новобратское Херсонской области. Об этом сообщил 5 июля официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков также рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты три украинских беспилотника в Херсонской и Харьковской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат.

Днем ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска.

Также в районе Ясная Поляна ДНР российским истребителем был сбит днем ранее украинский Су-25 и восемь беспилотников.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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