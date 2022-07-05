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FT указала на сомнение азиатских стран в надежности западных партнеров

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Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
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Британская газета Financial Times во вторник, 5 июля, опубликовала данные о том, что азиатские страны начали видеть в западных партнерах политические риски и, как следствие, сомневаются в их надежности.

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«Многие страны Азии, ранее считавшие Запад партнером, начинают сомневаться в его надежности, готовности выделять ресурсы и наличии устойчивого политического влияния в мире», — цитирует газета директора программы исследований Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) британского Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Бена Бланда.

Эксперт указал на то, что ведущие политические деятели Азии не уверены в том, «можно ли рассчитывать на Великобританию, ЕС и США в условиях, когда они сами переживают ряд серьезных внутренних кризисов». Отмечается также «хаотичная политика» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и споры внутри Евросоюза (ЕС).

Ранее в этот же день японское издание Asahi рассказало об эффекте бумеранга, который настиг западные страны после введения ограничительных мер против России. Там указали, что веденные санкции в отношении РФ вызвали резкий рост цен на энергоносители и ряд товаров. Это привело к инфляции в ряде стран Европы.

Так, данные Евростата по состоянию на 1 июля фиксируют рекорд инфляции в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

28 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на американскую экономику и обострении глобальных кризисных экономических явлений.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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