ВКС России уничтожили до 150 военных и 12 единиц техники ВСУ в Харькове

В Харькове воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили до 150 украинских военных и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады. Об этом 5 июля сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Звановка Донецкой Народной Республики (ДНР), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника вооруженных сил Украины (ВСУ) в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области.

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