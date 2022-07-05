Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Норвегии из-за забастовок остановлена добыча нефти и газа
Мир
В Совфеде допустили зеркальный ответ России на санкции Японии
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса
Мир
В Эстонии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
Политика
Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Мир
СМИ сообщило о гибели еще одного французского наемника на Украине
Экономика
Volvo начала сокращение сотрудников в России
Мир
Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы
Мир
Защитник ЛНР рассказал об использовании ВСУ фосфорных боеприпасов
Мир
В Европе предложили поощрять за отказ от старой техники
Мир
Scandinavian Airlines подала заявку на защиту от банкротства
Сюжет:

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле приграничного села Зерново

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Село Зерново в Брянской области было обстреляно со стороны Украины. Об этом 5 июля сообщил глава региона Александр Богомаз.

В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов», — написал губернатор в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

В этот же день об обстрелах сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Удар пришелся на деревню Марково и поселок Теткино. Позднее он добавил, что повреждены дома в Попово-Лежачах. Пострадавших в результате обстрела не оказалось.

29 июня в Брянской области был сбит украинский беспилотник. По словам Богомаза, аппарат трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района, но был уничтожен.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 20 июня Богомаз рассказал об обстреле поселка Суземка, где в результате инцидента пострадал сотрудник районной электрической сети и был поврежден частный дом. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Обстрелы пограничных с Украиной российских территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022