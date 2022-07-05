Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле приграничного села Зерново

Село Зерново в Брянской области было обстреляно со стороны Украины. Об этом 5 июля сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов», — написал губернатор в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

В этот же день об обстрелах сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Удар пришелся на деревню Марково и поселок Теткино. Позднее он добавил, что повреждены дома в Попово-Лежачах. Пострадавших в результате обстрела не оказалось.

29 июня в Брянской области был сбит украинский беспилотник. По словам Богомаза, аппарат трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района, но был уничтожен.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 20 июня Богомаз рассказал об обстреле поселка Суземка, где в результате инцидента пострадал сотрудник районной электрической сети и был поврежден частный дом. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Обстрелы пограничных с Украиной российских территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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