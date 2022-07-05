Алиханов допустил крайние меры на случай продолжения ЕС блокировки транзита

У России есть «крайний ответ» экономического характера на случай, если Евросоюз (ЕС) продолжит блокировать транзит грузов из РФ. Об этом заявил 5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее во вторник опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий. В тот же день власти Калининградской области сообщили, что передали в правительство и администрацию президента РФ варианты ответных мер на запрет транзита некоторых грузов через Литву.

30 июня Песков отметил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области назвал в свою очередь запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.