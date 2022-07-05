Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Норвегии из-за забастовок остановлена добыча нефти и газа
Мир
В Совфеде допустили зеркальный ответ России на санкции Японии
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса
Мир
В Эстонии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
Политика
Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Мир
СМИ сообщило о гибели еще одного французского наемника на Украине
Экономика
Volvo начала сокращение сотрудников в России
Мир
Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы
Мир
Защитник ЛНР рассказал об использовании ВСУ фосфорных боеприпасов
Мир
В Европе предложили поощрять за отказ от старой техники
Мир
Scandinavian Airlines подала заявку на защиту от банкротства

Volvo Group сократит штат своих сотрудников в России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По оценке компании, сокращения пройдут до конца этого года. Volvo Group будет вынуждена уволить часть сотрудников недозагруженного завода грузовиков в Калуге, а само предприятие продолжит находиться в режиме приостановки. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на российский офис компании.

Литье мое: обойдутся ли российские грузовики без заграницы
Что будет выпускать КамАЗ в условиях санкций

«Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решение об уходе с рынка», — подчеркнули представители марки в России. Решение о сокращении связано с тем, что Volvo Group намерено «адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ», — уточняет пресс-служба российского подразделения грузовых автомобилей.

Площадка Volvo Trucks в Калуге была открыта в 2009 году. Ее плановая мощность была заявлена в 15 тыс. грузовиков в год: 10 тыс. тяжелых машин у Volvo, 5 тыс. грузовиков Renault Trucks, которая входит в Volvo Group.

Компания с 2014 года выполняла сварку, окраску и сборку кабин в РФ. Кроме того, кабины грузовиков, изготовленные в России, отправлялись на экспорт. В 2011 году Volvo Trucks удалось получить льготы режима промсборки, но не как автопроизводителю, а как производителю компонентов.

В 2021 году на Россию приходилось 3% продаж Volvo Group. Начиная с апреля этого года продажи, сервис и производство грузовиков в России приостановлены.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022