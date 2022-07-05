Volvo Group сократит штат своих сотрудников в России

По оценке компании, сокращения пройдут до конца этого года. Volvo Group будет вынуждена уволить часть сотрудников недозагруженного завода грузовиков в Калуге, а само предприятие продолжит находиться в режиме приостановки. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на российский офис компании.

«Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решение об уходе с рынка», — подчеркнули представители марки в России. Решение о сокращении связано с тем, что Volvo Group намерено «адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ», — уточняет пресс-служба российского подразделения грузовых автомобилей.

Площадка Volvo Trucks в Калуге была открыта в 2009 году. Ее плановая мощность была заявлена в 15 тыс. грузовиков в год: 10 тыс. тяжелых машин у Volvo, 5 тыс. грузовиков Renault Trucks, которая входит в Volvo Group.

Компания с 2014 года выполняла сварку, окраску и сборку кабин в РФ. Кроме того, кабины грузовиков, изготовленные в России, отправлялись на экспорт. В 2011 году Volvo Trucks удалось получить льготы режима промсборки, но не как автопроизводителю, а как производителю компонентов.

В 2021 году на Россию приходилось 3% продаж Volvo Group. Начиная с апреля этого года продажи, сервис и производство грузовиков в России приостановлены.