Компании «Норникель» и «Русал» возобновят обсуждение слияния, сообщил во вторник, 5 июля, глава «Норникеля» Владимир Потанин.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства «Русала» — обсудить слияние между «Норникелем» и «Русалом», как альтернативу продления соглашения. Нами была переосмыслена [идея об объединении]. И я <...> направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с «Русалом», — подчеркнул Потанин в интервью телеканалу РБК.

Он сказал, что это соединение даст возможность расширить акционерную базу и достичь санкционной устойчивости.

Сообщается, что акции «Русала» в результате торгов на Московской бирже поднялись на 22,6%. А вот акции «Норникеля» успали до минимума с 24 февраля.

Потанин заявлял, что обсуждение о продлении акционерного соглашения «Норникеля» и «Русала» упираются в формулу дивидендов, то есть компании сохраняют разницу в подходах по отношению к тому, насколько дивидендная политика должна быть агрессивной.

25 апреля «Росатом» совместно с «Норникелем» заявили, что готовы осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.

«Норникель» — это горно-металлургическая компания в Норильске. Она является самым крупным в мире производителем никеля и палладия, кроме того, располагает наибольшими запасами никелевой руды. «Норникель» также занимается производством платины, меди, серебра, золота, кобальта и других цветных металлов.

«Русал» — алюминиевая компания, является одним из самых крупных мировых производителей первичного алюминия и глинозема.

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