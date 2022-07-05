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В Кабардино-Балкарии отменили масочный режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кабардино-Балкарии отменен масочный режим, а также социальная дистанция и сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом уведомили на портале правительства региона 4 июля.

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«По обращению управления Роспотребнадзора по КБР глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об ослаблении противоэпидемических мер. Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок в местах массового пребывания людей, работу организаций общественного питания в ночное время», — сообщается в релизе.

Количество новых выявленных случаев COVID-19 в Кабардино-Балкарии стабильно уменьшается.

«Ежедневно проводится больше тысячи тестов, выявляется до семи случаев», — подчеркнуло правительство.

Всего с начала пандемии коронавируса на территории Кабардино-Балкарии по официальным данным заболели 62 154 человека, побороли инфекцию 59 981, умерли 1872 человека. В двух госпиталях с 35 койками медики оказывают помощь 28 пациентам, из этого количества в реанимации находятся два человека.

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