Эксперт рассказала о подходящем для летнего отдыха вине

Директор по импорту виноторговой компании Дарья Сологуб рассказала, что при выборе вина для летнего отдыха, вечеринок и пикников следует соблюдать ряд правил: низкий градус, низкий танин и высокая кислотность.

В беседе с «Газетой.Ru» 4 июля Сологуб отметила, что в жару лучше выбрать вино до 12 градусов. Также важно перед употреблением охладить его до правильной температуры подачи, чтобы оно было приятным и свежим.

«Для игристого вина температура подачи самая низкая 7-8 градусов, для белых – 10-12 градусов, а для красных — от 14-18», — объяснила эксперт.

Сологуб отметила, что для моря, бассейна и других водоемов идеальным выбором будут игристые белые и розовые вина, пишет сайт kp.ru.

«Российские шампанское, просекко, испанская кава и французские креманы. Для любителей классики и высокой кислотности подойдет строгий креман, тем, кто предпочитает легкую горчинку и яркую индивидуальность, – кава», — рассказала Сологуб.

Эксперт добавила, что для летних блюд из овощей и азиатской кухни прекрасно подходят российские и европейские Рислинги с хрустящей кислотностью.

При выезде на природу специалист призвала обращать внимание не только на качество и вкус вина, но и на упаковку. Для пикников подойдут вина с винтовой пробкой, а также вина в баночках, которые уже стали новым трендом из-за своего удобства, легкости и экологичности.

В июне стало известно, что российские виноделы начали отказываться от стеклянной тары из-за ее высокой стоимости, напиток начнут разливать в алюминиевые банки. Как отмечает НСН, на алюминиевую тару переходят многие производители из Европы и США.

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Любителям выпить холодного пива важно помнить, что оно выводит из организма жидкость, сообщает телеканал «360».

3 июля в Росалкогольрегулировании рассказали, что в России стали больше производить игристых вин. В сравнении с маем 2021 года производство выросло на 39,3%, до 824 тыс. декалитров.