Scandinavian Airlines подала заявку на защиту от банкротства

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) во вторник, 5 июля, подала заявку на защиту от банкротства в США. Об этом организация сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

«<…> SAS инициировала процесс под надзором суда в Соединенных Штатах, добровольно подав заявку на главу 11. Этот процесс предоставит SAS юридические инструменты для укрепления нашего финансового положения и ускорения нашей работы с ключевыми элементами SAS FORWARD, что позволит нам продолжать управлять нашей авиакомпанией», — говорится в документе.

Перевозчик заверяет, что продолжит обслуживать клиентов в привычном режиме, несмотря на то что забастовка Профсоюза пилотов сказывается на расписании полетов и оказывает негативное влияние на ликвидность и финансовое положение авиакомпании.

«Компания ведет переговоры с рядом потенциальных кредиторов в отношении получения дополнительного финансирования для должника во владении на сумму до $700 млн для поддержки своей деятельности на протяжении всего этого процесса под надзором суда», — добавили в сообщении.

Около 900 летчиков SAS из Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку накануне, 4 июля, из-за того, что очередной раунд переговоров о повышении заработной платы сотрудникам окончился без результатов. Акция затрагивает примерно 30 тыс. пассажиров в день и грозит отменой примерно 50% рейсов ежесуточно.

Scandinavian Airlines в настоящий момент является ведущим авиаперевозчиком в трех странах — в Норвегии, Дании и Швеции. Базируется в Стокгольме, хабы перевозчика также расположены в Осло и Копенгагене.