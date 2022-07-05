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Защитник ЛНР рассказал об использовании ВСУ фосфорных боеприпасов
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Защитник ЛНР рассказал об использовании ВСУ фосфорных боеприпасов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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76-летний защитник Луганской Народной Республики (ЛНР) Геннадий Менченко рассказал 5 июля корреспонденту телеканала «Известия» Дмитрию Зименкину о том, как украинские боевики били запрещенными снарядами.

В беседе с журналистом он рассказал, что жил в Лисичанске. В 2014 году мужчина вступил в ряды защитников республики, с тех пор на своей малой родине он так и не бывал.

В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

Он рассказал, как в ходе освобождения ЛНР украинские боевики начали применять запрещенное оружие — бить по силам республики и мирному населению фосфорными боеприпасами.

«У нас оружия такого не было. И по мирным жителям начали бить фосфором. Когда фосфор взрывается, внутри человека все сгорает. Печенка, селезенка — все разваливается внутри от этого газа», — рассказал мужчина.

Он рассказал, что всегда хотел нормальной мирной жизни для жителей ЛНР.

«(Наша главная задача заключалась. — Ред.) чтобы у нас нормальная обстановка была. Чтобы люди не страдали, чтобы были вода и газ. Мне хочется, чтобы люди жили нормально», — заключил Менченко.

4 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. Он также сообщил о проведении военными Вооруженных сил России разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

О полном освобождении территории ЛНР и выходе на административные границы, установленные в 2014 году, стало известно 3 июля. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил тогда, что операция по освобождению Лисичанска была молниеносной.

Так, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что части Вооруженных сил Украины отступали из Лисичанска без приказа от высшего командования, отнимая у мирного населения транспортные средства.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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